CONFERENZA NOSLIN: "Voglio mostrare a tutti quello che so fare. Sarà una partita speciale”

E' uno dei calciatori del momento in casa Lazio: stiamo parlando proprio di Noslin che domani affronterà proprio l'Ajax. La sua presenza in campo nelle due sfide con il Napoli si è rivelata decisiva e adesso non intende fermarsi. L'attaccante olandese ha presentato il match di domani in conferenza stampa, queste le sue dichiarazioni

La bellezza di Roma

Roma è una città davvero viva, si parla sempre di calcio. In alcuni posti ci sono spesso molti tifosi che vogliono fare delle foto, ma questo per me non è certo un problema.

Quattro anni fa lavoravi da Subway. Questo quanto ti ha aiutato?



Penso che faccia parte della mia vita, con il modo in cui sono cresciuto. Se hai attraversato diversi periodi difficili fin dall'infanzia, questo può aiutarti. Le cose che impari per strada le puoi portare nel calcio. Per esempio, la disciplina che si porta da casa.

Come stai vivendo questi dieci giorni pensando che solo un anno fa giocavi nel Fortuna Sittard?



Non avete idea di quanto io sia felice! Ma naturalmente questa è una conferenza stampa, quindi cerco di apparire un po' più calmo. Ma ogni volta che ho l'opportunità di festeggiare o di essere felice, lo faccio. Più che felice, addirittura. Solo che è un po' più difficile esprimerlo, dipende anche da dove ti trovi.

Tijjani, vuoi dimostrare di non essere solo una comparsa alla Lazio?

Certo che voglio mostrare a tutti quello che so fare.

Domani ci saranno tante persone che ti verranno a vedere...