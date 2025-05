Lazio: contro l'Empoli Baroni deve contare su Belahyane

Domenica 4 maggio, alle ore 12:30, la Lazio affronterà, in trasferta, l'Empoli di D'Aversa. Dopo il pareggio con il Parma, però, la squadra di Baroni dovrà tornare a vincere, come accaduto a Genoa.

Contro i toscani, però, Lazzari e Tavares non potranno giocare… ma Baroni potrà contare sul ritorno di Belahyane.

Il ritorno di Belahyane

Ieri mattina, a Formello, la rosa della Lazio è stata divisa in due gruppi per giocare una partitella contro la Primavera biancoceleste.

In quei due gruppi, però, come riportato da Il Messaggero, non erano presenti Castellanos e Isaksen per “semplice gestione”: ad Empoli, infatti, giocheranno come di consueto.

Proprio in questo match domenicale, tornerà Belahyane (prima diffidato) ma mancheranno Patric, Lazzari e Tavares, i quali, Baroni, spera di recuperare prima di fine stagione.

Il caso Pellegrini

Inoltre, in campo contro la squadra toscana, sarà presente anche Luca Pellegrini, nonostante i problemi dovuti al fascicolo aperto dalla Figc riguardo l'espressione blasfema. Verrà probabilmente attuato, come riporta Il Messaggero, il modello Lautaro Martinez: patteggiamento e multa.

Pellegrini sembra essere indispensabile sul campo dell'Empoli: in entrambe le partite giocate qui, infatti, Lazio ne è sempre uscita vincitrice, con il risultato di 2-0.