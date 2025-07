Incredibile nome come l'allenatore dell'Italia under 21

La situazione della nazionale italiana è molto delicata. Da tempo ormai mancano i risultati e la situazione è oggettivamente decadente. L'ennesimo flop arrivato dall'Italia di Luciano Spalletti ha portato sulla panchina degli azzurri il volto di Gennaro Gattuso, un nome forte con tanta grinta ma poca esperienza.

Da analizzare e valutare è anche la situazione che riguarda l'Italia under 21. Da considerare c'è anche il futuro dei giovani talenti italiani che non può che passare dalla nazionale con l'allenatore ideale. Il primo passo è costruire qualcosa di importante con la scelta del nuovo commissario tecnico.

Il nome caldo per la panchina dell'under 21

Sicuramente una notizia inaspettata e clamorosa ma che sopratutto va controcorrente con la scelta che ha riguardato la nazionale maggiore. E' Silvio Baldini il possibile prescelto per sedere sulla panchina dell'Italia under 21. Dopo l'addio al Pescara, infatti, il tecnico di Massa, quasi 67enne può davvero diventare il commissario tecnico della nazionale.

Referenze importanti

Ad aver fatto la differenza in questa scelta sembrano esser stati due nomi e amici: Rino Gattuso e Gigi Buffon. Sono loro ad aver spinto per portare esperienza tra i giovani italiani. Ci sarebbe già un incontro andata in scena, nella giornata di oggi, 4 luglio 2025, a Coverciano con alte possibilità di fumata bianca. Il post Nunziata per gli azzurrini potrebbe davvero parlare toscano grazie all'arrivo del Mago Baldini, che avrebbe un incarico di grande prestigio e responsabilità vicino casa.