Lazio, Abodi intransigente sul blocco del calciomercato

Sicuramente una notizia che ha sorpreso il mondo del calcio italiano. Il blocco del calciomercato è piombato sulla società Lazio mettendo dei paletti ben netti per quanto riguarda la sessione estiva del mercato in corso. A parlare di quanto è accaduto e sta inevitabilmente accadendo è il ministro dello sport Andrea Abodi. Quest'ultimo ha descritto la situazione in maniera ben chiara e delineata.

Le parole del ministro dello sport sul blocco del mercato

Ognuno può pensare ciò che vuole, purché rispetti delle regole elementari e quindi senza insulti, senza comportamenti impropri. Dopodiché la società ha dimostrato nel tempo di aver saputo gestire con oculatezza, qualcuno diche anche troppa, al contrario di quanto si dica. Questo è un incidete oggettivo, di percorso, poi come si sia determinato non sta a me giudicarlo, perché rischierei di non avere tutti gli elementi e di essere superficiale. Un tema che si supererà con buona pace di tutti.

Come si muoverà la Lazio

L'obiettivo in casa biancoceleste è solo ed esclusivamente uno: trattenere i big. L'allenatore Maurizio Sarri ha accettato il blocco del mercato, ha continuato a sposare il progetto ma sicuramente ha chiesto di avere con sè i pezzi grossi di questa squadra. Adesso starà alla società respingere gli assalti provenienti dall'Italia e dall'Europa. I nomi più richiesti sono risaputi, si va da Rovella a Nuno Tavares, passando per Guendouzi e Castellanos senza scordare Gila e Zaccagni. Questi gli uomini che fanno più appetito agli altri club.