Serie A, l’Atalanta vince anche col Genoa: decisivo un ex

Gara vivace, ma senza peso sulla classifica

Nel primo anticipo della 37ª giornata di Serie A, l’Atalanta ha superato il Genoa con il punteggio di 3-2 in un incontro che, pur non incidendo sulla classifica, ha regalato emozioni e colpi di scena. Ad aprire le marcature è stato Pinamonti al 37’, interrompendo un digiuno realizzativo lungo tre mesi con un colpo di testa preciso. In avvio di ripresa, Sulemana ha riportato il match in parità con un potente tiro da fuori al 47’. Poco dopo, al 58’, ancora Pinamonti ha riportato avanti i rossoblù, ma Maldini al 63’ ha firmato il nuovo pareggio.

Depositphotos

Gol decisivo tra le proteste del Genoa

Il momento più discusso è arrivato all’89’, quando Retegui, su assist di De Ketelaere, ha siglato il gol della vittoria per l’Atalanta. Il passaggio decisivo, però, è arrivato mentre De Winter, difensore del Genoa, era a terra infortunato. De Ketelaere ha proseguito l’azione ignorando la situazione, facendo esplodere la rabbia della panchina e dei tifosi rossoblù, che hanno contestato duramente l’episodio. Un finale acceso per una sfida che, pur senza posta in palio, non è passata inosservata.