Lazio-Lecce, Patric: "Sarri deve prendere l’ingranaggio della squadra ma i risultati si vedono"

Le dichiarazioni di Patric a Lazio Style Channel

La sua assenza in campo

Sono stati mesi molto difficili, è da un po’ di tempo che sto lavorando tutti i giorni con i ragazzi mi sentivo pronto da due settimane. Peccato che mancava un po’ di gente oggi, ma è stata una serata perfetta sono molto felice di essere tornato a giocare. CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il trionfo e il momento della Lazio

L'importante è stare in ogni partita, la squadra sta sempre in campo. Oggi una delle migliori prestazioni, la Lazio è in crescita. Oggi ne parlavamo con gli altri, i risultati si vedono. Ci vuole ancora un po’ di pazienza perché il mister deve prendere l’ingranaggio della squadra. I ragazzi nuovi stanno iniziando a capire, è una soddisfazione vedere una Lazio così oggi.

Il palleggio