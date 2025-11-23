Lazio-Lecce, Patric: "Sarri deve prendere l’ingranaggio della squadra ma i risultati si vedono"

Il biancoceleste Patric ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro Lazio-Lecce, ecco le parole del difensore

Michelle De Angelis /
Foto di Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Foto di Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Le dichiarazioni di Patric a Lazio Style Channel 

La sua assenza in campo

Sono stati mesi molto difficili, è da un po’ di tempo che sto lavorando tutti i giorni con i ragazzi mi sentivo pronto da due settimane. Peccato che mancava un po’ di gente oggi, ma è stata una serata perfetta sono molto felice di essere tornato a giocare.

Il trionfo e il momento della Lazio 

L'importante è stare in ogni partita, la squadra sta sempre in campo. Oggi una delle migliori prestazioni, la Lazio è in crescita. Oggi ne parlavamo con gli altri, i risultati si vedono. Ci vuole ancora un po’ di pazienza perché il mister deve prendere l’ingranaggio della squadra. I ragazzi nuovi stanno iniziando a capire, è una soddisfazione vedere una Lazio così oggi.

Il palleggio 

Il livello del palleggio in allenamento sta aumentando, ci stiamo cominciando a divertire. La vittoria è importante, ma questa è la strada che ci porterà a vincere. Quello che ci chiede il mister con la palla lo stiamo capendo sempre di più, peccato che abbiamo fatto solo due gol. Il risultato poteva essere più ampio.

