Lazio-Lecce, Patric: "Sarri deve prendere l’ingranaggio della squadra ma i risultati si vedono"
Il biancoceleste Patric ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro Lazio-Lecce, ecco le parole del difensore
Le dichiarazioni di Patric a Lazio Style Channel
La sua assenza in campo
Sono stati mesi molto difficili, è da un po’ di tempo che sto lavorando tutti i giorni con i ragazzi mi sentivo pronto da due settimane. Peccato che mancava un po’ di gente oggi, ma è stata una serata perfetta sono molto felice di essere tornato a giocare.
Il trionfo e il momento della Lazio
L'importante è stare in ogni partita, la squadra sta sempre in campo. Oggi una delle migliori prestazioni, la Lazio è in crescita. Oggi ne parlavamo con gli altri, i risultati si vedono. Ci vuole ancora un po’ di pazienza perché il mister deve prendere l’ingranaggio della squadra. I ragazzi nuovi stanno iniziando a capire, è una soddisfazione vedere una Lazio così oggi.
Il palleggio
Il livello del palleggio in allenamento sta aumentando, ci stiamo cominciando a divertire. La vittoria è importante, ma questa è la strada che ci porterà a vincere. Quello che ci chiede il mister con la palla lo stiamo capendo sempre di più, peccato che abbiamo fatto solo due gol. Il risultato poteva essere più ampio.