Lazio-Lecce, Provedel: "L'abbiamo portata a casa senza subire reti, così è ancora più bello"

Un anno di ripartenza, abbiamo iniziato un anno in cui dobbiamo tutti compattarci per fare qualcosa di importante, il percorso è nato nel modo giusto, perdendo anche qualche punto per strada ma fa parte del percorso, dobbiamo migliorare. È un anno di risposte, lavorare molto e dare molte risposte come con prestazioni come queste. La consapevolezza può arrivare solo attraverso il lavoro, questo ci dice il mister. Non l’abbiamo persa nel primo periodo, ora dobbiamo concentrarci, testa bassa e accumulare solo buone prestazioni. Solo così possiamo fare risultato.

Il difetto è che dovevamo chiuderla prima, il calcio insegna che da un momento all’altro le partite possono essere riaperte. Pensiamo al buono che abbiamo fatto, abbiamo giocato bene e concesso poco. Dovevamo chiuderla prima per evitare ogni rischio. Siamo riusciti a portarla a casa e senza subire reti è ancora più bello. Sono approcci differenti, annate differenti. Non mi va di parlarne. Io voglio pensare solo a questo momento, stiamo facendo bene. Dobbiamo essere compatti e non subire, dobbiamo pensare a lavorare e a migliorarci. Quanto c’è di Ludovica dietro questo rendimento al top? Siamo fatti di tantissime cose, al di là del lavoro sul campo. Aver trovato una persona al mio fianco che mi aiuta e con cui ci aiutiamo a vicenda e conviviamo ogni cosa, mi aiuta ad affrontare tutto per il meglio.