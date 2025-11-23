Provedel in conferenza: “Clean sheet merito dei compagni. Penso solo a lavorare"

Tornati dalla sosta per le nazionali, i biancocelesti sono tornati in campo contro il Lecce per la dodicesima giornata di campionato, e contro cui sono riusciti a conquistare una vittoria preziosissima che li porta in automatico al settimo posto in classifica, a pari punti con il Como. Una vittoria che dà respiro alla squadra di Sarri non solo in ottica classifica, ma anche in vista dei prossimi complicati impegni in campionato, contro Milan e Bologna, che senza dubbio daranno filo da torcere alla Lazio.

Dalla Sala Stampa dell'Olimpico di Roma è intervenuto Ivan Provedel, che ha commentato la prestazione della squadra di Sarri al termine della sfida contro il Lecce.

Provedel in conferenza stampa

Stiamo facendo un percorso che è iniziato quest'estate, stiamo migliorando e sono un giocatore e devo pensare a fare bene. La clean sheet di oggi è merito dei miei compagni non ho fatto parate decisive. Sul mercato non posso risponderti io non posso fare niente.

Sulla stagione

Partendo da una situazione particolare nei mesi estivi, ci siamo detti e il mister ce lo dice ogni giorno che l'unica cosa che possiamo fare è seguire l'allenatore, fare le cose al meglio e crescere. Non ci siano fatti buttare giù dai risultati brutti all'inizio. Non ci sono altri pensieri, solo lavorare e fare bene se si fa ciò la classifica inizia a migliorare.

Il tuo inizio di stagione

Ho sempre pensato solo a lavorare e migliorare, purtroppo la scorsa stagione non ci sono riuscito. Sono contento che il campo stia dando risposte positive perché questo ti aiuta e ti dà ancora più convinzione. Sono contento che la squadra sta facendo bene in fase difensiva, portare a casa risultati senza subire è una cosa bella.

Futuro

Il campo dirà se posso stare qua ancora, penso a lavorare e dimostrare di poterci stare. Cerco di fare del mio meglio per mantenere il mio livello.

Il rapporto con Sarri