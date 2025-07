Cardone: "La conferenza stampa? Nessun timore dei cronisti presenti nel fare delle domande"

Il giornalista Giulio Cardone si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo la conferenza stampa di presentazione del tecnico Maurizio Sarri, inizialmente chiusa alla stampa e poi rinviata ad oggi alle ore 18:00 al centro sportivo di Formello. Oltre a ciò, Cardone ha commentato anche la presenza di Claudio Lotito ed Angelo Fabiani alla conferenza della Lazio ed ha chiarito qual'é il ruolo del giornalista.

Nel frattempo il tecnico lavora in campo, la cosa importante è che tutti riescano a farlo bene per trovare in fretta la giusta condizione. In tal senso, dispiace che Dia non riesca ad allenarsi da qualche giorno.

La presentazione andrà in scena in una sala radio-televisiva con una tribunetta per la stampa. Vedremo se potremo fare una domanda a testa sia a Lotito che a Sarri. C’è grande attesa, certamente non c’è nessun timore dei cronisti che saranno presenti nel fare delle domande. Il senso del nostro mestiere è quello di fare domande anche scomode, cercando di farsi dare delle risposte interessanti. Il tifoso tifa e contesta, come è giusto che sia, il giornalista media e cerca di far emergere delle notizie ed avere delle risposte che al tifoso interessano. Questi sono i ruoli, tutto qui.