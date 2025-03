Patric pieno di gioia: "Finalmente alle spalle mesi complicati, tornare…"

Milan-Lazio ha permesso ai biancocelesti di tornare momentaneamente al quarto posto a +1 sulla Juventus, impegnata questa sera in casa contro l'Hellas Verona. La squadra di Baroni sfata un tabù che in casa Lazio si presenta come una tassa fissa da pagare ogni anno: la trasferta di San Siro contro i rossoneri; eppure quest'anno si è invertito il trend con i biancocelesti che trionfano al termine di una battaglia da più di 90' conclusasi dalla freddezza di Pedro dagli undici metri che a tempo scaduto sigla il gol del 1-2. La partita di ieri oltre al risultato porta con sé altre due importanti notizie positive, che possono far sorridere Baroni ed i tifosi biancocelesti come i due rientri di Patric e Vecino, giocatori fondamentali nella prima parte di stagione e che si riveleranno utilissimo nell'ultimo round di stagione.

Il rientro di Patric

Ieri dopo mesi si è rivisto in campo Gabarron Patric, subentrato a Samuel Gigot al 78'. Il difensore biancoceleste inoltre vista anche la sostituzione di Zaccagni, come da gerarchie prestabilite, ha ereditato anche la fascia da capitano. Nei minuti giocati il Numero 4 biancoceleste ha giocato 7 palloni, effettuato 3 passaggi, compiuto un recupero e subito un fallo che ha portato all'ammonizione di Leao.

Patric ha voluto manifestare la gioia per il rientro in campo e per la vittoria contro il Milan con un post sul proprio profilo Instagram.

Questa la didascalia:

Finalmente alle spalle mesi complicati, mi è mancato tutto questo. E tornare per vivere una serata del genere è davvero indimenticabile! Forza Lazio 🩵🦅

Il post di Patric