L'importanza degli amuleti di Sarri: con i loro gol la Lazio non perde mai

Come riporta Il Messaggero, sono appena 3 le vittorie nelle ultime 19 partite giocate in casa dalla Lazio, squadra che in questo momento non è al meglio soprattutto a causa dei vari infortuni.

E' per questo motivo che Sarri ha deciso di affidarsi, in vista del match contro la Juventus, ai suoi amuleti.

Cataldi - Fraioli

L'importanza di Zaccagni

Mattia Zaccagni sembra portare molta fortuna alla Lazio: quando va a segno, infatti, la squadra capitolina riesce sempre a portare a casa i tre punti della vittoria; inoltre, con la fascia di capitano, l'attaccante biancoceleste ha vinto ben 10 partite su 10.

Non solo Zaccagni, ma anche…

Ovviamente, non è solo Mattia Zaccagni ad essere un portafortuna per la Lazio. Infatti, Sarri si tiene stretto anche Dia, il quale, però, non ha ancora segnato contro la Juventus… Nonostante tutto, può vantare ben 9 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 12 partite in cui ha trovato il gol.

Sembrerebbero esserci degli amuleti anche a centrocampo. Basti pensare a Cataldi, il quale conta 10 vittorie e 3 pareggi nei 13 match da marcatore. Tra queste, infatti, rientra anche il gol contro la Juventus di Sarri, in Supercoppa.

Anche Guendouzi è fondamentale per il mister toscano, grazie alle sue 5 reti che hanno sempre regalato alla Lazio i tre punti vittoria.

In difesa, invece, può gioire Romagnoli con le sue 4 vittorie e 3 pareggi su 7 sfide in cui è andato a segno.