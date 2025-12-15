Funerali Doriano Ruggiero, quando è previsto l'ultimo saluto allo storico massaggiatore della Lazio

Un giorno triste per il calcio italiano e la Lazio, nella giornata di ieri si è spento lo storico massaggiatore e massofisioterapista biancoceleste Doriano Ruggiero all'età di 70 anni.

Una figura di riferimento

Arrivato alla Lazio nel 1986 in occasione del ritiro di Gubbio, Ruggiero ha rappresentato fino al 2007, anno in cui ha lasciato ufficialmente la società, un punto di riferimento per i calciatori. Il mondo Lazio piange la scomparsa di una figura storica, che ha affiancato la società laziale per anni, e con cui ha vissuto momenti indelebili del club, come lo Scudetto del 2000.

I funerali

Le esequie di Ruggiero si terranno domani mattina alle ore 10:30 nella chiesa “Santa Chiara” a Piazza Giuochi Delfici.