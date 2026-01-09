Serie A | Scelto l'arbitro per Hellas Verona-Lazio
L'AIA ha appena diramato quelle che sono le designazioni arbitrali scelte da Gianluca Rocchi per le gare del weekend
Non c'è tempo per rifiatare questa settimana in Serie A con la 20° giornata che è già alle porte. L'AIA ha appena diramato quelle che sono le designazioni arbitrali scelte da Gianluca Rocchi per le gare del weekend.
La designazione per Verona-Lazio
Le polemiche arbitrali in casa Lazio continuano a far discutere e infuriare il popolo biancoceleste: contro la Fiorentina si è verificato l'ennesimo scempio arbitrale, riconosciuto da tutto il panorama calcistico italiano, almeno il sesto consecutivo. Per la gara di Verona, il designatore Rocchi ha scelto come arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Bianchini. Il IV uomo sarà Arena mentre a Lissone ci saranno Meraviglia (VAR) e Fabbri (AVAR).
Le designazioni della 20° giornata di Serie A
COMO – BOLOGNA Sabato 10/01 h. 15.00
ABISSO
BERTI – SCARPA
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARINI
UDINESE – PISA Sabato 10/01 h. 15.00
AYROLDI
ROSSI M. – ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
ROMA – SASSUOLO Sabato 10/01 h. 18.00
MARCENARO
MONDIN – MONACO
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – TORINO Sabato 10/01 h. 20.45
FOURNEAU
BAHRI – CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
LECCE – PARMA h. 12.30
MARINELLI
BINDONI – TEGONI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: MARIANI
FIORENTINA – MILAN h. 15.00
MASSA
MELI – COSTANZO
IV: RAPUANO
VAR: MARESCA
AVAR: CHIFFI
VERONA – LAZIO h. 18.00
GUIDA
MASTRODONATO – BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
INTER – NAPOLI h. 20.45
DOVERI
ALASSIO – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
GENOA – CAGLIARI Lunedì 12/01 h. 18.30
LA PENNA
LAUDATO – CECCON
IV: SACCHI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS – CREMONESE Lunedì 12/01 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI L. – BARONE
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI