Serie A | Scelto l'arbitro per Hellas Verona-Lazio

L'AIA ha appena diramato quelle che sono le designazioni arbitrali scelte da Gianluca Rocchi per le gare del weekend

Beniamino Civitelli /
Guida Arbitro - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Guida Arbitro - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Non c'è tempo per rifiatare questa settimana in Serie A con la 20° giornata che è già alle porte. L'AIA ha appena diramato quelle che sono le designazioni arbitrali scelte da Gianluca Rocchi per le gare del weekend.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La designazione per Verona-Lazio

Le polemiche arbitrali in casa Lazio continuano a far discutere e infuriare il popolo biancoceleste: contro la Fiorentina si è verificato l'ennesimo scempio arbitrale, riconosciuto da tutto il panorama calcistico italiano, almeno il sesto consecutivo. Per la gara di Verona, il designatore Rocchi ha scelto come arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Bianchini. Il IV uomo sarà Arena mentre a Lissone ci saranno Meraviglia (VAR) e Fabbri (AVAR).

Guida arbitro - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Guida arbitro - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le designazioni della 20° giornata di Serie A

COMO – BOLOGNA     Sabato 10/01 h. 15.00

ABISSO

BERTI – SCARPA

IV:      DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MARINI

 

UDINESE – PISA    Sabato 10/01 h. 15.00

AYROLDI

ROSSI M. – ZEZZA

IV:      BONACINA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      FABBRI

 

ROMA – SASSUOLO    Sabato 10/01 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MONACO

IV:       MARCHETTI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       DI BELLO

 

ATALANTA – TORINO    Sabato 10/01 h. 20.45

FOURNEAU

BAHRI – CEOLIN

IV:      GALIPO’

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MARIANI

 

LECCE – PARMA     h. 12.30

MARINELLI

BINDONI – TEGONI

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARINI

AVAR:    MARIANI

 

FIORENTINA – MILAN     h. 15.00

MASSA

MELI – COSTANZO

IV:     RAPUANO

VAR:     MARESCA

AVAR:      CHIFFI

 

VERONA – LAZIO     h. 18.00

GUIDA

MASTRODONATO – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     FABBRI

 

INTER – NAPOLI     h. 20.45

DOVERI 

ALASSIO – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO

 

GENOA – CAGLIARI    Lunedì 12/01 h. 18.30

LA PENNA

LAUDATO – CECCON

IV:       SACCHI

VAR:     NASCA

AVAR:     MARESCA

 

JUVENTUS – CREMONESE    Lunedì 12/01 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI L. – BARONE

IV:     CALZAVARA

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      CHIFFI

Lotito: "Siamo alle battute finali della presentazione dei documenti per il Flaminio…"