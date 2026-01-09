Serie A | Scelto l'arbitro per Hellas Verona-Lazio

Non c'è tempo per rifiatare questa settimana in Serie A con la 20° giornata che è già alle porte. L'AIA ha appena diramato quelle che sono le designazioni arbitrali scelte da Gianluca Rocchi per le gare del weekend.

La designazione per Verona-Lazio

Le polemiche arbitrali in casa Lazio continuano a far discutere e infuriare il popolo biancoceleste: contro la Fiorentina si è verificato l'ennesimo scempio arbitrale, riconosciuto da tutto il panorama calcistico italiano, almeno il sesto consecutivo. Per la gara di Verona, il designatore Rocchi ha scelto come arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Bianchini. Il IV uomo sarà Arena mentre a Lissone ci saranno Meraviglia (VAR) e Fabbri (AVAR).

Le designazioni della 20° giornata di Serie A

COMO – BOLOGNA Sabato 10/01 h. 15.00

ABISSO

BERTI – SCARPA

IV: DI MARCO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

UDINESE – PISA Sabato 10/01 h. 15.00

AYROLDI

ROSSI M. – ZEZZA

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: FABBRI

ROMA – SASSUOLO Sabato 10/01 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MONACO

IV: MARCHETTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI BELLO

ATALANTA – TORINO Sabato 10/01 h. 20.45

FOURNEAU

BAHRI – CEOLIN

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARIANI

LECCE – PARMA h. 12.30

MARINELLI

BINDONI – TEGONI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

FIORENTINA – MILAN h. 15.00

MASSA

MELI – COSTANZO

IV: RAPUANO

VAR: MARESCA

AVAR: CHIFFI

VERONA – LAZIO h. 18.00

GUIDA

MASTRODONATO – BIANCHINI

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

INTER – NAPOLI h. 20.45

DOVERI

ALASSIO – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

GENOA – CAGLIARI Lunedì 12/01 h. 18.30

LA PENNA

LAUDATO – CECCON

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: MARESCA

JUVENTUS – CREMONESE Lunedì 12/01 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI L. – BARONE

IV: CALZAVARA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI