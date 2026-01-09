Lotito: "Siamo alle battute finali della presentazione dei documenti per il Flaminio…"

Il 9 gennaio non sarà mai una data come le altre a Roma: oggi la Lazio compie 126 anni. Nella conferenza stampa post Lazio-Fiorentina, il presidente Lotito aveva annunciato una cerimonia in occasione di questa importante data presso il Parco dei Daini e questa mattina il patron è intervenuto nel corso della cerimonia per il 126°anniversario della fondazione del club. Di seguito le parole riportate da Italpress.

Le parole di Lotito

Stiamo lavorando per il Flaminio, speriamo di coronare questo sogno, siamo alle battute finali della presentazione della documentazione "Sento la responsabilità di un secolo di storia, sono il presidente più longevo della Lazio e spero di ripercorrere le orme di alcuni miei illustri predecessori.

Continua Lotito

IPA