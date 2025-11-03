Lazio-Cagliari, prevista una scenografia del tifo organizzato in onore di Paparelli

In occasione dell’anniversario - delle scorso 28 ottobre - dalla scomparsa di Vincenzo Paparelli, tifoso laziale tragicamente ucciso da un razzo scagliato dalla Curva Sud nel corso del derby del 1979, il tifo organizzato biancoceleste ha scelto di rendere omaggio alla sua memoria.

Paparelli, che perse la vita a soli 33 anni, è ricordato ancora oggi come un simbolo di passione e amore per la Lazio. A distanza di 46 anni, il suo nome continua a riecheggiare dagli spalti della Curva Nord, dove ogni anno i tifosi gli dedicano cori e ricordi commossi.

In occasione di Lazio-Cagliari, che andrà in scena questa sera all'Olimpico di Roma alle ore 20:45, la tifoseria organizzata ha deciso di proporre in suo onore una scenografia commemorativa, un gesto carico di significato per ricordare un uomo che non potrà mai essere dimenticato nella storia biancoceleste.

Questa sera è per Vincenzo. Questa sera è per Vincenzo, che vuol dire che è per ognuno di noi, perché Vincenzo vale ogni laziale esistente. Volevamo già farlo a Pisa, però purtroppo per colpa di queste decisioni scelerate non c'è stato permesso. Lo ricorderemo oggi, soprattutto per dare alcune indicazioni. Invitiamo tutti quanti ad entrare in orario, anche abbastanza presto. Ci saranno delle indicazioni che verranno date tramite il microfono. Troverete delle cose sui seggiolini. Cerchiamo un attimino di ascoltare quello che viene detto, di seguire le indicazioni, perché è una cosa molto importante: “Ricordati Vincenzo Paparelli”. Ogni laziale ha il dovere di ricordarlo.