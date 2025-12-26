Udinese-Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Isaksen

Ecco la lista dei convocati diramata da Sarri per la sfida di domani contro l’Udinese

Emanuele Petrucci /
Sarri
Sarri - Fraioli

Giornata di vigilia per la Lazio che domani affronterà l’Udinese in trasferta. Proprio in questi minuti il gruppo squadra è in partenza direzione Udine: ecco la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Udinese-Lazio, i convocati di Maurizio Sarri

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Isaksen, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni.

La parabola discendente di Tavares: da intoccabile a primo partente