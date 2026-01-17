Lazio, Danilo Cataldi il Presidente Renzo Commisso: la foto

Danilo Cataldi, centrocampista del club bianciceleste e per un periodo in prestito ai viola, ha ricordato sui social il Presidente Renzo Commisso.

Nel corso della sua presidenza, Rocco Commisso ha saputo costruire e consolidare un progetto solido, restituendo alla Fiorentina stabilità, identità e una visione chiara di crescita sportiva e strutturale. Un percorso portato avanti con determinazione, senso di responsabilità e profondo attaccamento al Club e alla sua tifoseria, lasciando un segno riconoscibile nel calcio italiano.

Il Presidente Claudio Lotito dichiara:

“I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze.”

La S.S. Lazio partecipa al cordoglio, rendendo omaggio alla memoria di un Presidente che ha saputo lasciare un’impronta concreta e duratura.