Lazio, Danilo Cataldi il Presidente Renzo Commisso: la foto
Danilo Cataldi, centrocampista del club bianciceleste e per un periodo in prestito ai viola, ha ricordato sui social il Presidente Renzo Commisso.
Il ricordo di Cataldi
Il cordoglio della Lazio
La Società Sportiva Lazio esprime il proprio sincero cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina.
Nel corso della sua presidenza, Rocco Commisso ha saputo costruire e consolidare un progetto solido, restituendo alla Fiorentina stabilità, identità e una visione chiara di crescita sportiva e strutturale. Un percorso portato avanti con determinazione, senso di responsabilità e profondo attaccamento al Club e alla sua tifoseria, lasciando un segno riconoscibile nel calcio italiano.
In questo momento di grande dolore, la Lazio si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Commisso, la Fiorentina e l’intera comunità viola.
Il Presidente Claudio Lotito dichiara:
“I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze.”
La S.S. Lazio partecipa al cordoglio, rendendo omaggio alla memoria di un Presidente che ha saputo lasciare un’impronta concreta e duratura.