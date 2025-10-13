Accordo di pace per Gaza: Trump firma a Sharm el-Sheikh

Una firma storica per la pace

A Sharm el-Sheikh, Donald Trump ha firmato l’accordo di pace per Gaza, definendolo “una giornata incredibile”. L’intesa, sottoscritta anche dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, dal leader turco Recep Tayyip Erdogan e dal premier del Qatar, segna un momento storico dopo quasi due anni di conflitto. Tutti e quattro i leader, mediatori centrali dell’accordo, hanno partecipato alla cerimonia, accolta da un lungo applauso del pubblico presente al vertice egiziano sul futuro della Striscia.

Gli ostaggi finalmente liberi

Nelle stesse ore, i 20 ostaggi ancora in vita sono stati consegnati all’Idf dopo 738 giorni di prigionia. I primi sette sono stati liberati alle 7:00 ora italiana, mentre i restanti tredici sono stati rilasciati poco dopo, in una seconda fase. I prigionieri sono stati prelevati dalla Croce Rossa Internazionale e trasferiti in sicurezza in Israele.

Nel pomeriggio è iniziata anche la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti, completando così un capitolo drammatico della crisi. A Tel Aviv, la Piazza degli ostaggi gremita ha seguito in diretta il momento della liberazione, applaudendo e commuovendosi davanti alle immagini che sanciscono la fine di una lunga e dolorosa attesa.