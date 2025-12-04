Milan-Lazio, Trevisani: "Fallo di Marusic? Al suo posto sarei uscito da San Siro in manette"

Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto a 'Fontana di Trevi' su Cronache di Spogliatoio per commentare l'episodio del mancato rigore e la direzione di Collu in Milan-Lazio.

Può succedere di tutto, gli arbitri vanno totalmente a caso. Vedo delle cose che non si possono vedere su un campo da calcio. Non si può andare avanti così, nel calcio vero non puoi inventarti un fallo in attacco per non dare un rigore. Io da settimana scorsa ho gettato la spugna. Io da adesso ogni trattenuta come quello ridicola di Pavlovic voglio calcio di rigore. Siamo arrivati all'invenzione del fallo per mantenere la decisione. Nel calcio deve intervenire l'arbitro e quello che ha visto con certezza al monitor.

Leva Milan-Lazio, leviamo le squadre. Collu a Lecce-Napoli richiamato al Var per un fallo di mano di Juan Jesus e dà calcio di rigore. Ieri Collu viene richiamato e dice che il braccio era fuori sagoma e quindi è rigore. Il rigore tra Thuram e Pavlovic, il cross va da un'altra parte, il pestone di Pavlovic non c'entra niente. Sta alzando la gamba che colpa ne ha se gli finisce sotto il piede di Thuram? Nessuna, e allora perché dai la massima punizione? Senza nessun motivo. Non sanno interpretare il regolamento e non capiscono il gioco del calcio. Per arrivare alla decisione giusta non si può fare qualsiasi cosa. I tiri che vanno verso la porta devono avere una rilevanza.