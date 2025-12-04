Corino: "Con Castellanos cambia l'attacco della Lazio. Dia? Per me è più una seconda punta..."

Luigi Corino, ex calciatore del club biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimere le sue opinioni riguardo Taty Castellanos, Boulaye Dia e la gara di Coppa Italia Lazio-Milan, in programma stasera alle ore 21:00 e visibile in chiaro su Italia 1.

Le dichiarazioni di Luigi Corino a Radio Laziale

Su Taty Castellanos

Con Castellanos cambia l'attacco della Lazio. Con il Taty qualcosa cambia, diverse soluzioni, in area è uno che si fa sentire, ha sempre fatto discretamente, mi auguro difenda la condizione.

Su Boulaye Dia

Dia fa fatica a giocare spalle alla porta a differenza di Castellanos. In queste partite ha avuto molte difficoltà, secondo me lui è più una seconda punta, mentre Taty un centravanti.

La gara di Coppa Italia Lazio-Milan

Per noi è molto importante il passaggio del turno questa sera, mi auguro di rivedere la squadra di Milano, mi aveva fatto una buona impressione.

Sul tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri

Allegri è famoso per il suo corto muso, delle volte gli va bene contro di noi, hanno giocatori importanti che al primo errore non ti perdonano, dobbiamo stare attenti a questo.

Nella pagina successiva le probabili formazioni della gara di Coppa Italia Lazio-Milan