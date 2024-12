WOMEN | Pinzani: "Momento crudele. Non può piovere per sempre. Sui rigori sbagliati..."

Il direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, è intervenuto ai microfoni ufficiali della società per commentare l'attuale momento alquanto negativo che sta attraversando la squadra di Grassadonia, anche dopo la settima sconfitta stagionale, subita contro la Juventus nella scorsa giornata di Serie A. Di seguito le parole di Pinzani.

Questo è un momento che dura da inizio campionato. Ho parlato con le ragazze e ho definito questo momento crudele. Siamo partite in diciassette contro la Juventus e le ragazze hanno avuto la forza e la personalità di raddrizzare una partita. In questi momenti che si crea un gruppo compatto. Deve per forza svoltare, non può piovere per sempre.