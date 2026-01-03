Lazio, accelerata per Fabbian: Sarri lo vuole subito

Arriva una notizia importante di calciomercato in casa Lazio. I biancocelesti hanno deciso il profilo su cui affondare. Parliamo di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna e da tempo in orbita dalle parti di Formello. In questi minuti la notizia arriva da Sky, con la Lazio che sta decisamente accelerando per portare il classe 1993 agli ordini di Maurizio Sarri, allenatore che lo ha scelto come pedina importante per il suo gioco.

Maggiori dettagli

Lavori in corso dalle parti di Formello. La Lazio infatti accelera per Giovanni Fabbian. Maurizio Sarri ha individuato nel classe 2003 del Bologna il rinforzo ideale: giovane, italiano e duttile, perfetto per agire come mezzala nel suo scacchiere. I contatti tra i club sono continui e i rapporti ottimi: sebbene manchi ancora l'offerta ufficiale, il primo affondo concreto è atteso a breve, subito dopo il prossimo turno di campionato (che vedrà i biancocelesti contro il Napoli e i rossoblù contro l'Inter).

Il profilo di Fabbian

Classe 1993 e già un ottimo curriculm per Fabbian che tra poco spegnerà 23 candeline. Ben 67 le presenze con la maglia del Bologna, suo attuale club, con 9 reti messe a segno. Le sue caratteristiche affascinano da tempo la società biancoceleste ed ora sembra che Sarri abbia chiesto esplicitamente di acquistarlo e metterlo a disposizione della sua rosa. Un giocatore forte fisicamente, con un'ottima tecnica e una capacità importante di inserirsi nelle difese avversarie rispondendo al ruolo di mezzala con un eccellente senso del gol.