Ferrari: "Sarri? Prima non era sereno. Oggi rientra in uno spogliatoio dove è ben voluto"

In esclusiva ai microfoni di Radiosei è intervenuto Fabrizio Ferrari, un ex collaboratore di Maurizio Sarri, in cui ha rivelato alcuni retroscena del suo addio alla Lazio nell'estate del 2024. Di seguito le parole di Ferrari.

Quando ho saputo del ritorno di Maurizio Sarri a Roma ho pensato al ritorno di Zoff che, poi, fece benissimo. Certamente il ritorno del tecnico toscano ha fatto comodo a Lotito, aveva bisogno di una certezza dopo quanto accaduto nella scorsa stagione. Lui è stato fermo a lungo, ha nuovamente maturato lo stimolo di tornare in pista. A Formello si sentiva nella sua seconda casa, questo gli mancava. Quando è andato via si erano formate due fazioni all’interno del gruppo squadra, inoltre aveva una situazione famigliare molto particolare.

