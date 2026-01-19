Calciomercato Lazio, in bilico il futuro di Alessio Romagnoli: la situazione

La finestra di mercato si chiuderà soltanto il 2 febbraio, infatti, fino a quel momento la Società biancoceleste potrebbe anche decidere di cedere altri elementi della rosa biancoceleste, come Alessio Romagnoli, tra gli intoccabili per il Comandante che aveva chiesto alla Società di non smantellare la squadra.

Calciomercato Lazio: la situazione di Romagnoli

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il rinnovo del difensore centrale, in scadenza nel 2027, sembra essere un sogno irrealizzabile, infatti, l'accordo per un adeguamento non sembra mai essere stato cosí lontano. Per quanto riguarda le offerte ricevute, invece, l'ex Milan è finito nel mirino dell'Al-Sadd, che ha già proposto 6 milioni di euro a stagione per 3 anni di contratto, tuttavia, l'offerta di 7-8 milioni non è stata ben accolta dalla Società, che per liberare Romagnoli a gennaio se ne aspetta almeno il doppio.