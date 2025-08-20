Lazio, il mercato in uscita: la Società deve sbrigarsi, ecco la situazione in vista di gennaio

Nella fase di calciomercato estivo nessun nuovo volto è arrivato ad aiutare le aquile, infatti, i tre parametri FIGC non rispettati hanno impedito alla Lazio di svolgere la campagna acquisti ed ora l'unica speranza rimane il mercato di gennaio, dove ci sarà bisogno di nuovi innesti per rafforzare i reparti. Tuttavia, per non avere problemi anche in inverno, la Società deve iniziare a sfoltire la rosa.

Il mercato in uscita: la situazione

La Lazio deve muoversi e sfoltire la rosa in questi ultimi giorni di mercato, infatti, per la Società è necessario risolvere la questione degli esuberi entro la fine del mese, soprattutto perché, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, stando alla situazione attuale che sta vivendo la Lazio, a gennaio si potranno svolgere soltanto operazioni a saldo zero, vale a dire un'uscita ed un'entrata alle stesse cifre. L'obiettivo della Società è di rientrare sotto l'80% tra monte ingaggi e ricavi della stagione 2025/2026, tuttavia, la Lazio deve accelerare i tempi se vuole far arrivare qualche nuova risorsa in inverno, soprattutto dato che la resa dei conti avverrà il 30 settembre.

Mercato in uscita: idee e ostacoli

Il gestore è il direttore sportivo hanno un'idea per risolvere la situazione, infatti, vorrebbero liberarsi degli stipendi dei calciatori considerati esuberi e cercare loro una nuova sistemazione, tuttavia, il problema principale che sta riscontrando la società biancoceleste è che le uscite sono bloccate, infatti, per Basic le offerte sono troppo basse, mentre Fares e Kamenovic non intendono abbassare i loro ingaggi. Samuel Gigot, invece, è fuori dalla lista e sta aspettando soltanto la cessione. L'altra speranza è che l'arrivo dell'Authority governativa che sostituirà la Covisoc e i nuovi parametri UEFA che entreranno in vigore a gennaio, potrebbero diminuire le restrizioni e agevolare la Lazio.