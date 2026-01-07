Lazio-Guendouzi, un amore intramontabile: il saluto del francese ai tifosi

Attimi commoventi in Lazio-Fiorentina nonostante l'amaro pareggio, arrivato grazie al rigore battuto correttamente da Pedro, infatti, al termine della gara il francese Matteo Guendouzi, che dopo l'incontro di Verona si trasferirà al Fenerbahce, ha deciso di salutare tutti i tifosi biancocelesti.

Lazio-Fiorentina: il saluto di Guendouzi

Un momento molto commovente per Matteo Guendouzi e i tifosi laziali, infatti, al termine dell'incontro il francese è rimasto qualche passo indietro rispetto al gruppo ed ha percorso la parte della Tribuna Tevere e della Curva Nord per salutare e ringraziare tutti i laziali, che nel frattempo gridavano tutti insieme il suo nome. Non finisce qui, il futuro calciatore del Fenerbahce ha anche stretto la mano ed abbracciato tutto lo staff laziale, che presto dovrà salutare.