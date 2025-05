Il comunicato della Lazio: "Un cuore che non molla mai, insieme verso l'Europa…"

La Lazio con una partita di grande sacrificio rimonta per due volte l'Inter e rimane attaccata al treno per l'Europa con il destino (che almeno per la Conference League) rimane nelle sue mani. L'eterno Pedro punisce la squadra di Simone Inzaghi ad un passo dal secondo Scudetto consecutivo e molti ci hanno visto quella voglia di rivalsa dopo lo 0-6 subito nel girone d'andata all'Olimpico.

La Lazio attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito ha voluto ringraziare la squadra per la partita di ieri invitando tutti i tifosi allo Stadio Olimpico per l'ultima partita della stagione 2024/25 che tutti sperano possa valere un piazzamento per le competizioni UEFA del prossimo anno.

Pedro, Vecino, Guendouzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il comunicato della Lazio