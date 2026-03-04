Lazio-Atalanta 0-0, ecco com'è andato il primo tempo

Si sono conclusi da pochi istanti i primi 45 minuti della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Gli ospiti si sono resi sicuramente più pericolosi in questo primo tempo, creando di più ed impensierendo Provedel in più occasioni. I biancocelesti hanno provato a manovrare in fase offensiva ma di fatto Carnesecchi non è stato mai impegnato. In tutto ciò da sottolineare il popolo biancoceleste che ha raggiunto la zona esterna dello stadio, che coincide con la curva nord, facendo sentire fortemente la loro vicinanza alla squadra con cori e boati. Il primo tempo si chiude 0-0.

Cosa è successo nella prima frazione di gara

Il primo brivido e grosso, i biancocelesti lo incassano dopo solo 8 minuti, quando Zappacosta crossa per Krstovic che spizza di testa e porta in vantaggio i suoi. Interviene però il Var ad annullare il gol per fuorigioco del terzino che ha servito l'assist. Altro squillo della Dea con Pasalic che con uno stacco aereo sfiora il gol, palla di poco alta. I biancocelesti provano a reagire e cercando di farlo passando per i piedi di capitan Zaccagni, è lui sulla sinistra a provare qualche affondo senza però mai creare pericoli concreti alla porta di Carnesecchi. La partita procede in equilibrio. L'ultimo squillo del primo tempo è dell'Atalanta, con la traversa colpita da Zappacosta su assist di Bernasconi.

Le formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.