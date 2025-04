Rambaudi a Radiosei: "I tanti gol presi? L’anomalia sono quelli subiti contro Inter e Bologna"

L'andamento della rosa biancoceleste non è dei migliori ultimamente, infatti, la squadra è scesa alla 6a posizione in Serie A, a pari punti della Roma ma al di sotto per la differenza reti, inoltre, il club non riesce più a trovare la vittoria in casa propria, all'Olimpico. Riguardo l'andamento della Lazio e i membri della rosa si è espresso Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste durante l'era Zeman, ai microfoni di Radiosei.

Lazio - Depositphotos

Roberto Rambaudi a Radiosei

La sua probabile formazione contro l'Atalanta

La mia probabile formazione per Bergamo? Andrei con i giocatori migliori a disposizione: Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares dietro; in mezzo al campo, vista anche la squalifica di Guendouzi, direi Rovella e Vecino; davanti Isaksen, Pedro, Zaccagni alle spalle Dia.

Sulla rosa biancoceleste

Forse a Noslin, per il modo di giocare dell’Atalanta e le sue caratteristiche, se si allena bene e corre, gli darei una chance senza compiti tattici spalle alla porta; gli direi di correre senza fermarsi. Tavares potrebbe essere l’arma in più, nessuno lo seguirebbe. Dele-Bashiru, se sta bene, dietro a Dia o Noslin potrebbe essere una soluzione, vista la gara dell’andata. Forse invece Dia ha bisogno di un po’ di riposo. Isaksen diffidato? Se sta bene gioca, anche perché è diffidato da mesi quindi la speranza è che riesca a gestire la situazione.

Sui gol subiti