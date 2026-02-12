Coppa Italia, Cataldi: "Non era facile fare una buona partita dopo il pareggio a Torino "

Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A e a LSC al termine dell'incontro di Coppa Italia Bologna-Lazio.

Penso che venivamo da una buona partita fatta a Torino con la Juve, dove al di là del risultato, era rimasto un pò di amaro per aver preso il 2-2 agli ultimi secondi, quindi non era facile venire qua e fare una buona partita come abbiamo fatto. Siamo stati bravi a riprenderla perché siamo andati sotto, poi i rigori sono una lotteria sempre un pò particolare però siamo contenti che ci andiamo a giocare questa semifinale. Io sono contento se la squadra fa bene, penso che a tratti abbiamo fatto un buon calcio rispettando gli avversari, sappiamo il modo di giocare delle squadre del mister Italiano, quindi siamo venuti qua con grande rispetto e umiltà. Dobbiamo rimanere umili perchè in questi momenti bisogna unirsi un pò di più e penso che lo stiamo facendo.