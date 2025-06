Gregucci: "La Lazio deve ripartire da Sarri. Provedel..."

Parlando ai microfoni di Radiosei, Angelo Gregucci ha condiviso il suo punto di vista sulla Lazio, soffermandosi sui calciatori da cui Maurizio Sarri dovrebbe ripartire nella nuova stagione. Ha poi affrontato il tema legato al ruolo di portiere, sottolineando come Provedel, attualmente non titolare, potrebbe riconquistare il posto con il ritorno del tecnico toscano.

Per i giovani laziali che si allenano con Pedro, lo spagnolo è un riferimento, un esempio. Io lo avrei guardato anche mentre si allaccia gli scarpini. Coppola è un giocatore bravo, ma questo tipo di calciatori io spero di farmeli in casa. Spina dorsale di questa Lazio? Lo zoccolo duro che conosce Sarri: Zaccagni, Guendouzi, Rovella, Romagnoli. Il ritorno dell’allenatore ha un vantaggio: la conoscenza di alcuni giocatori.

Noi per anni, con Leiva, Milinkovic e Luis Alberto abbiamo avuto il miglior centrocampo del campionato italiano per duttilità. Leiva era un professore, Milinkovic sapeva interpretare il ruolo della mezzala e dava anche alternativa con il gioco aereo, Luis Alberto era un imbucatore di palloni filtranti. Al nostro centrocampo ora manca un giocatore da 8-9 gol.

Portieri? Non so se le nuove gerarchie verranno confermate da Sarri, ma dipenderà molto dalla volontà di Provedel; se messo in discussione ha un’opportunità e vuole andare, deve andare, se invece trova nella competizione con Mandas dei nuovi stimoli per dimostrare di essere ancora un portiere importante penso che di problemi in porta ne abbiamo pochi, sperando anche che la crescita di Mandas abbia ancora dei margine.