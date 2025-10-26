Conferenza Gila: "Sarri mi dà tantissimo. Sul contratto e sul rinnovo…"

Il difensore biancoceleste, Mario Gila, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti dopo la bella vittoria della Lazio sulla Juventus.

Le parole in conferenza di Mario Gila

L'importanza di questa partita è enorme, prendere questi tre punti è importantissimo. Ci danno continuità di quanto fatto a Bergamo, stiamo ancora in emergenza e fare risultati così è importante.

Sulla reazione dopo il contatto con Conceicao

Era una reazione naturalissima (ride n.d.r.)

Sul momento della Lazio

La squadra sta vivendo una situazione di difficoltà, ci siamo ritrovato giocatori che non ci aspettavamo pronti e ci stai aiutando. La responsabilità di tutti noi era importante, stiamo in posti della classifica che non ci meritiamo, la responsabilità è ancora grande.

Quanto è stato importante vincere oggi?

Non c'erano sensazioni positive dopo l'avvio di stagione per via dei risultati. Il tempo passa non puoi dare troppa importanza alle scuse. Le prime partite non siamo state all'altezza del mondo Lazio, la responsabilità è molto più grande di tutti.

Sul contratto

Ci penserò, sono contento qui alla Lazio nella fase in cui sono. Il contratto scade nel 2027. Sono cose a cui dovrò pensare e appartengono anche ai miei procuratori, verranno tra un po' di tempo.

Sarri

Sarri - Depositphotos

Il fatto che sia venuto Sarri è vero che mi dà tantissimo in fase difensiva, è un allenatore che mi fa crescere molto per come lavora, mi sento bene con lui e ogni volta meglio. La fiducia cresce ogni volta di più. Sono molto contento di stare con lui. Ho ancora molta potenzialità, posso crescere ancora molto di più.

Quando penserai al tuo futuro avrà più peso la riconoscenza della Lazio o il rammarico per non aver ricevuto prima un rinnovo