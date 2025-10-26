Lazio-Juventus, Guendouzi nel pre a LSC: “Contento per la 100esima presenza, ma…”

Alle ore 20:45 inizierà il match fra Lazio e Juventus allo stadio Olimpico di Roma, di fronte ai quasi 55.000 tifosi laziali, pronti ad una delle sfide più importanti dell’anno. Le due squadre che si incontreranno stasera andranno alla ricerca di una vittoria che avrà il sapore di riscatto, dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. In particolare, la Lazio è reduce da due pareggi (contro Torino e Atalanta) e, nonostante i numerosi infortuni, è vogliosa di regalare una vittoria davanti ai propri tifosi. Parimenti, la Juventus è a secco di goal da tre partite (Milan, Como e Real Madrid). Per entrambe, quindi sarà importante tornare ad essere propositivi sotto porta, rilanciandosi in classifica. Poco prima dell’inizio del match, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il calciatore biancoceleste Matteo Guendouzi.

