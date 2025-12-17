Supercoppa Italiana 2025 in chiaro: dove vederla e montepremi record

Il grande calcio nazionale torna al centro della scena con la Supercoppa Italiana 2025, visibile gratuitamente in chiaro grazie alla trasmissione in esclusiva su Mediaset. La competizione, arrivata alla 38ª edizione, vedrà affrontarsi quattro big del calcio italiano: Napoli, Milan, Inter e Bologna, impegnate nel formato Final Four con due semifinali e una finalissima.

Dove vedere la Supercoppa Italiana 2025 in TV e streaming

Le semifinali della Supercoppa Italiana 2025 saranno trasmesse in diretta su Italia 1, canale disponibile gratuitamente sul digitale terrestre. Le sfide sono in programma giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, entrambe con fischio d’inizio alle ore 20.00.

Anche la finale, fissata per lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 20.00, andrà in onda in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset, sempre in chiaro.

Per chi preferisce la visione online, tutte le partite della Supercoppa Italiana 2025 saranno disponibili in live streaming gratuito su:

Mediaset Infinity

SportMediaset.it

Le piattaforme consentiranno la visione da smartphone, tablet, PC e smart TV, garantendo una copertura completa dell’evento.

Calendario, sede e copertura TV della Supercoppa Italiana 2025

La manifestazione si disputerà interamente a Riyad, in Arabia Saudita, presso il moderno Al-Awwal Park Stadium.

Semifinali

Giovedì 18 dicembre: Napoli-Milan, ore 20.00 (Italia 1)

Venerdì 19 dicembre: Bologna-Inter, ore 20.00 (Italia 1)

Le squadre vincenti accederanno alla finale del 22 dicembre.

Mediaset offrirà una copertura editoriale completa con pre-partita, post-partita e studi dedicati. In entrambe le serate di semifinale, dalle 19.00, spazio all’anteprima in diretta su Italia 1, SportMediaset.it e Mediaset Infinity, con la conduzione affidata a Monica Bertini.

Al termine degli incontri, ampio post-partita con highlights, commenti, interviste esclusive e analisi arbitrali.