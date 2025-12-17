Lazio, Marchetti: "Roma è casa mia. Esclusione dalla rosa? Un errore e ti mettono in croce"

L'ex portiere del club biancoceleste Federico Marchetti si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Fondamentale, altroché. Ero depresso, non ho vergogna nel dirlo. Avevo smarrito me stesso, non riuscivo nemmeno più a tuffarmi tra i pali". Sul rifiuto di scendere in campo ai tempi del Cagliari ha poi aggiunto: "Stavo male, non ero nello stato mentale adatto per scendere in campo. Lo dissi al preparatore dei portieri. “Non me la sento”. Non fu capito. Giocavo a Cagliari e la società insabbiò tutto: venne solamente comunicato che ero infortunato. In realtà avrei avuto bisogno di sostegno, non di essere lasciato solo. La depressione è una malattia, va trattata con serietà.