Como-Bologna e Udinese-Pisa finiscono in parità: pochi scossoni in classifica

La 20° giornata di Serie A si è aperta con due incontri iniziati in contemporanea alle ore 15:00: Como-Bologna e Udinese-Pisa. Due sfide terminate in pareggio che non hanno provocato grossi cambiamenti nella classifica.

Como-Bologna

La gara tra Como e Bologna, giocata alla Stadio Sinigaglia, è stata segnata da una pesante espulsione. Niccolò Cambiaghi, autore del vantaggio per i padroni di casa al 49’, ha sbloccato il risultato, ma una decina di minuti dopo è stato protagonista di un’espulsione per una gomitata a gioco fermo su Vander Brent. Un errore costato caro alla squadra di Italiano, rimasta in 10 per buona parte del secondo tempo. Nonostante il Bologna fosse vicino al colpaccio, soprattutto dopo sei gare consecutive senza vittorie, il Como è riuscito a pareggiare grazie alla rete di Baturina, portando così a casa un punto prezioso.

Udinese-Pisa

La seconda gara delle 15:00, Udinese-Pisa, è terminata sul 2-2. La squadra di Gilardino riesce così a guadagnare terreno nei piani bassi della classifica, mentre i bianconeri di Udine non riescono a dare continuità alla vittoria ottenuta in trasferta contro il Torino.