Lazio, Rovella ormai prossimo all’operazione: fissata data e luogo

Nicolò Rovella sarà costretto a passare nuovamente dal campo operatorio. Dopo settimane di tentativi con la terapia conservativa per superare la pubalgia che lo affligge dall’inizio della stagione, il centrocampista ha dovuto arrendersi all’evidenza: il dolore non è mai realmente regredito e, di comune accordo con lo staff medico della Lazio, è stata scelta la strada dell’intervento chirurgico.

Luogo e data dell’operazione

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, l’operazione è fissata per domani presso la clinica Quisisana di Roma, una delle strutture specialistiche più rinomate per questo tipo di problematiche muscolo-tendinee. L’obiettivo è risolvere definitivamente l’infiammazione che lo ha tenuto ai box negli ultimi mesi e permettergli di programmare un recupero graduale ma sicuro.

I tempi di recupero

I tempi di rientro, al momento, sono già stati delineati: Rovella dovrebbe tornare a disposizione soltanto a gennaio 2026, ad un mese e mezzo dall’operazione. Una data lontana, che comporterà un’assenza pesante per la sua squadra, costretta a rinunciare a uno dei suoi elementi più affidabili in mezzo al campo. Lo staff tecnico, tuttavia, preferisce non correre rischi e punta a riavere il giocatore solo quando avrà recuperato completamente. Rovella, dal canto suo, è deciso a tornare più forte di prima. L’intervento rappresenta un passaggio obbligato, ma anche l’inizio del percorso verso il pieno recupero.