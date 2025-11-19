La Lazio presenta la nuova aquila: è già all'Olimpico - FOTO

Dopo mesi in cui allo Stadio Olimpico di Roma non ha visto volare la celebre aquila, simbolo della Lazio, la società biancoceleste ha finalmente annunciato il ritorno di una nuova aquila, che prenderà il posto di Olympia. Insieme alla nuova mascotte laziale, è stato presentato anche il nuovo falconiere: Giacomo Garruto, direttore responsabile del Parco Natura “La Selvotta” di Formello.

Al via il contest per il nome della nuova aquila

A partire dalla giornata di oggi prenderà il via il contest attraverso cui i tifosi laziali potranno scegliere il nome della nuova aquila, votando sui canali social della Lazio e su WhatsApp. Tre sono i nomi in gara: Vittoria, Flaminia e Olympia. Il nome che raccoglierà più voti sarà svelato domenica a poche ore dalla partita contro il Lecce, in programma alle ore 18:00.

La nuova aquila è già all'Olimpico

Nel frattempo, già a partire da oggi sono previsti i primi allenamenti allo Stadio Olimpico di Roma iniziare a far adattare la nuova aquila ai consueti giri pre-partita davanti al caloroso pubblico laziale. In occasione dell’allenamento odierno, la società ha mostrato attraverso una storia Instagram la nuova aquila, già presente allo Stadio.

La foto