Le Bihan nel post: "Grande delusione e dispiacere per la sconfitta"
L'intervento nel post partita di Roma-Lazio della calciatrice biancoceleste
Al termine del match di Roma-Lazio, Clarisse Le Bihan è intervenuta ai microfoni ufficiali della società la calciatrice biancoceleste, di seguito le sue parole.
Una grande delusione, avevamo preparato la partita in maniera diversa. Abbiamo preso gol al quinto minuto, fa male. Io faccio un passaggio che non devo mai fare, prendiamo prima un gol e poi sul calcio d'inizio dopo. Ci ha ammazzato. Difficile. Avevamo grande speranza per questa coppa. Eravamo pronte per questo quindi un grande dispiacere su questa sconfitta.
Sulla trasversa
Secondo me l'abbiamo approcciata bene, poi prendere gol è tosta. Ci sono state cose interessanti nel secondo tempo, grazie alle ragazze che sono entrate. Ma ora è tempo per noi di concentrarci sul campionato, che è molto aperto. Dobbiamo digerire questa sconfitta stasera e domani andare avanti, anche se difficile. Abbiamo obiettivi importanti in questa stagione.