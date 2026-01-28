Le Bihan nel post: "Grande delusione e dispiacere per la sconfitta"

Al termine del match di Roma-Lazio, Clarisse Le Bihan è intervenuta ai microfoni ufficiali della società la calciatrice biancoceleste, di seguito le sue parole.

Una grande delusione, avevamo preparato la partita in maniera diversa. Abbiamo preso gol al quinto minuto, fa male. Io faccio un passaggio che non devo mai fare, prendiamo prima un gol e poi sul calcio d'inizio dopo. Ci ha ammazzato. Difficile. Avevamo grande speranza per questa coppa. Eravamo pronte per questo quindi un grande dispiacere su questa sconfitta.