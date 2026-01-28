Semplici: "Maldini ha le qualità tecniche e fisiche per poter dire la sua, può fare più ruoli…"

Mister Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare il momento biancoceleste, lui che conosce molto bene Maurizio Sarri e che ha anche allenato ai tempi dello Spezia il nuovo acquisto biancoceleste Daniel Maldini.

Le parole di Leonardo Semplici a Radio Laziale

Ci sono delle motivazioni ben precise per cui i risultati non stanno arrivando come il blocco del mercato e la cessione di giocatori importanti. La Lazio merita altri palcoscenici. La scelta di Sarri di tornare a Roma non sta ripagando la sua fiducia per altre motivazioni, ma ha la forza per condurre fuori la Lazio da questa situazione.

Le difficoltà nel gestire il gruppo in questa situazione

Non è semplice perché quando hai vissuto come il gruppo Lazio una serie di campionati a grandi livelli non è sempre facile trasferire ai calciatori quella tranquillità. Credo che quando le cose vanno bene oltre alla bravura dell'allenatore e i calciatori ci vuole una società solida alle spalle. Mi auguro che queste situazioni possano essere risolte con l'arrivo di nuovi calciatori.

Acquisti che poco si sposano con le caratteristiche di Sarri

Ratkov è un prospetto di bravo giocatore ma per caratteristiche non era quello che Sarri desiderava e su quell'aspetto dovrà esserci un adattamento e se devi adattarti prima a uno poi a un altro e poi ad un altro ancora diventa difficile. Aiutare il mister con calciatori simili nelle caratteristiche richieste avrebbe permesso di facilitare a Sarri il lavoro mentre così ci vorrà più tempo che nel calcio non c'è mai. Per un allenatore non è così semplice soprattutto a gennaio trovare le condizioni per esaltare ciascun nuovo acquisto. 7-8 interpreti alla Lazio interpretano il calcio di Sarri in un modo se aggiungi due-tre che non si sposano nelle caratteristiche diventa più difficile, se sono giocatori bravi non vuol dire che non possano dare il loro apporto ma ci vorrà un po' di tempo

La difesa di Sarri

È stata studiata non solo da me ma da tantissimi altri allenatori perchè fa interpretare quella linea in maniera molto precisa e per assimilare tutti i movimenti ci vuole tempo. Romagnoli è stato quel giocatore che oltre a saperla guidare ne ha beneficiato, perchè dopo il Milan veniva da un'annata di difficoltà invece a Roma sta facendo campionati eccellenti grazie a Sarri. Questa è una delle qualità delle squadre di Sarri, credo ci sia dietro un grande lavoro conosco Sarri da una vita e lo sono andato a trovare anche in ritiro. È chiaro che se dovesse partire Romagnoli sarebbe difficile.

Attacco sterile come se lo spiega?

Forse dipende dagli interpreti che sono cambiati. Sicuramente ci sono difficoltà e lo dice il campo, stanno cercando di trovare correttivi per tornare ad esprimere una aspetto offensivo che le squadre di Sarri hanno sempre avuto con il gioco ma anche con giocatori che realizzavano la grande mole di gioco costruita.

Maldini

Daniel può fare un balzo importante per il suo cammino. Sarri è un allenatore che riesce a incidere in un calciatore lui ha le qualità tecniche e fisiche per poter dire la sua. Credo possa svolgere più ruoli, ha bisogno di continuità cosa che non ha avuto molto. È una grande occasione per Daniel per affermarsi in una squadra importante avendo la fortuna di trovare un allenatore che può esaltare le sue qualità. Sono stato il primo allenatore che gli ha dato un po' di continuità (allo Spezia n.d.r.) con me giocava esterno, in quel periodo ha avuto anche alcuni infortuni che non lo hanno aiutato. Maldini ha qualità, ogni tanto si assenta nella partita e deve fare uno step ma per questo dicevo proprio che Sarri può essere davvero l'allenatore che lo fa affermare in maniera definitiva.

Sarri

Ha rispetto dei tifosi e si prende responsabilità che non gli competono neanche. L'ambiente di Roma è pesante e serve un personaggio che riesce a mitigare i malumori e lui è la persona adatta a rappresentare quello che è la Lazio oggi. La società porta l'acqua al proprio mulino e il mister dice quello che vede tutti i giorni, ma questa diversità d'opinione non fa bene. Mi auguro che a fine mercato ci sia qualcosa che riunisca gli intenti e permetta alla Lazio di uscire da questo momento. Sarri si è preso questa responsabilità dopo che ha scoperto di non fare il mercato e la vuole portare fino in fondo a dimostrazione che è di parole e darà tutto fino alla fine.

