Lazio, Tavares può partire: ecco i nomi sulla lista per sostituire il terzino

L'indice di liquidità è un grande ostacolo per il calciomercato del club biancoceleste, che non permette di fare acquisti finché non si vende, almeno per la stessa cifra. Il terzino Nuno Tavares potrebbe fornire l'assist necessario alla Lazio, come i 9 che ha realizzato in questa stagione tanto da ricevere il soprannome Nuno Assist Tavares, per sbloccare le operazioni in entrata e permettere alla Società di iniziare la campagna acquisti. L'ex Arsenal è stato riscattato soltanto qualche settimana fa, tuttavia, ora il portoghese potrebbe dover rifare le valigie.

La stagione di Nuno Tavares

Il biancoceleste numero 30 ha avuto una stagione altalenante, infatti, ha iniziato con performance strabilianti ed una forza e velocità impressionante, oltre al talento nei passaggi, infatti, si contano 8 assist in Campionato ed uno in Europa League, oltre al titolo di dicembre come miglior assistman della Serie A. Nonostante ciò, il portoghese ha passato anche una stagione influenzata da molti infortuni, 7 in totale, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, il biancoceleste ha disputato 23 incontri di Serie A, 6 della competizione europea ed uno di Coppa Italia, per un totale di 2.032 minuti in campo e ben 22 partite saltate.

