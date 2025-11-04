Marusic torna in nazionale: convocato dal Montenegro

Il prossimo weekend sarà l'ultimo per i campionati prima di lasciar spazio agli impegni delle Nazionali impegnate nelle ultime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 prima dei playoff in programma a marzo. In attesa di capire le convocazioni diramate dal CT Gattuso e dalle altre Nazionali, a Formello arrivano le prime comunicazioni per i giocatori che partiranno con le rispettive selezioni.

Marusic convocato dal Montenegro

Tra coloro che partiranno figura anche Adam Marusic. Il terzino è stato convocato dal suo Montenegro dopo che non aveva potuto rispondere alle ultime due chiamate complice qualche problema fisico che lo aveva colpito. I “Sokoli” sfideranno prima Gibilterra, il 14 novembre, e poi la Croazia, il 17 novembre. Dalla Serie A è stato convocato anche l'attaccante dell'Atalanta, Nikola Krstovic.

Attraverso un post sul profilo ufficiale Instagram della nazionale montenegrina è stata diramata la lista ufficiali dei calciatori selezionati.

Il post su Instagram