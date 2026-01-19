Marconi: "Chiediamo a Lotito rispetto per la Lazio e per la sua storia"
Federico Marconi è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo la gestione di Claudio Lotito
Federico Marconi, giornalista che insieme ad Alberto Ciapparoni ha rentemente diffuso una lettera rivolta al Presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo la gestione di Claudio Lotito.
Le dichiarazioni di Federico Marconi a Radio Laziale
Chiediamo a Lotito rispetto per la Lazio e per la sua storia!
L'iniziativa parte dal basso. lo e Alberto ci eravamo scritti un mese fa sulla situazione che sta attraversando la Lazio e abbiamo pensato di buttare giù due righe sulla volontà di poter tornare a sognare.
La lettera
La lettera è un appello al presidente Lotito. Volevamo creare un movimento di opinione. Si parla molto di contestazioni alla presidenza da parte del tifo organizzate, organizzate, ma credo che a volte vengano strumentalizzate. Chiediamo a Lotito di investire nella società, quello che farebbe ogni presidente e imprenditore.
La nostra è una richiesta da semplici tifosi. La lettera parte da me e da Alberto. Vuole raccogliere tutti. Far sentire che molti laziali sono scontenti della gestione della società. Il tifoso deve fare il tifoso, ma il tifoso è anche un consumatore e può dire civilmente la sua. La richiesta è che la società riporti la Lazio dove merita.
La gestione Lotito
Il punto non è solo che Lotito deve investire. Negli ultimi mesi e negli ultimi anni c'è stata una continua svalutazione. E c'è stata una mancanza di rispetto verso il tifoso laziale e verso chi ha scritto la storia della Lazio. Il punto della lettera è anche questa: maggiore rispetto per chi vuole bene alla Lazio, per chi fa sacrifici per la Lazio e chi ha fatto la storia della Lazio. Questa storia va rispettata: devono tramandarla i tifosi e chi gestisce la società. Essere il presidente della Lazio dev'essere un onore.
