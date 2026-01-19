Marconi: "Chiediamo a Lotito rispetto per la Lazio e per la sua storia"

Federico Marconi, giornalista che insieme ad Alberto Ciapparoni ha rentemente diffuso una lettera rivolta al Presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo la gestione di Claudio Lotito.

Le dichiarazioni di Federico Marconi a Radio Laziale

Chiediamo a Lotito rispetto per la Lazio e per la sua storia! L'iniziativa parte dal basso. lo e Alberto ci eravamo scritti un mese fa sulla situazione che sta attraversando la Lazio e abbiamo pensato di buttare giù due righe sulla volontà di poter tornare a sognare.

La lettera

La lettera è un appello al presidente Lotito. Volevamo creare un movimento di opinione. Si parla molto di contestazioni alla presidenza da parte del tifo organizzate, organizzate, ma credo che a volte vengano strumentalizzate. Chiediamo a Lotito di investire nella società, quello che farebbe ogni presidente e imprenditore.

La nostra è una richiesta da semplici tifosi. La lettera parte da me e da Alberto. Vuole raccogliere tutti. Far sentire che molti laziali sono scontenti della gestione della società. Il tifoso deve fare il tifoso, ma il tifoso è anche un consumatore e può dire civilmente la sua. La richiesta è che la società riporti la Lazio dove merita.

La gestione Lotito

Il punto non è solo che Lotito deve investire. Negli ultimi mesi e negli ultimi anni c'è stata una continua svalutazione. E c'è stata una mancanza di rispetto verso il tifoso laziale e verso chi ha scritto la storia della Lazio. Il punto della lettera è anche questa: maggiore rispetto per chi vuole bene alla Lazio, per chi fa sacrifici per la Lazio e chi ha fatto la storia della Lazio. Questa storia va rispettata: devono tramandarla i tifosi e chi gestisce la società. Essere il presidente della Lazio dev'essere un onore.

