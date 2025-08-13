Incontro a Formello tra la S.S.Lazio e AIA: i dettagli

Un appuntamento intento ad una collaborazione indiretta tra squadra e associazione italiana arbitri. Come era previsto, oggi pomeriggio presso la sala video di Formello, alle ore 16.45 si è svolto l'incontro istituzionale con l'arbitro La Penna a cui ha partecipato anche Riccardo Pinzani (ex dirigente AIA e ora referee manager della S.S.Lazio). A seguito dell'evento la società ha emesso anche un comunicato ufficiale.

Il comunicato della società sull'incontro

Si è svolto oggi l’appuntamento annuale fra i tesserati biancocelesti e l’AIA in vista dell’avvio ormai imminente della prossima stagione sportiva. A rappresentare la classe arbitrale è stato Federico La Penna, fischietto romano con oltre 200 presenze fra A e B, accolto dal Club Referee Manager della S.S. Lazio, Riccardo Pinzani. Il tradizionale incontro con la prima squadra si è tenuto nella sala video del Training Center S.S. Lazio, a Formello.

Tra 48 ore l'ultimo test prima del campionato

Tornando alle questioni di campo tra circa 48 ore la Lazio di Maurizio Sarri sfiderà l'Atrimos a Rieti. Sarà l'ultimo test prima dell'inizio della stagione. Il tecnico toscano scioglierà i dubbi sui ballottaggi e si esporrà per quella che sarà la formazione ufficiale nella dura trasferta di Como contro la squadra di Cesc Fabregas ( il 24 agosto ) .