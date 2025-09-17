Mourinho al Benfica? Possibile ritorno 25 anni dopo la prima panchina a Lisbona: le ultime

José Mourinho è pronto a tornare dove tutto è cominciato. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, lo "Special One" sarebbe ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Benfica. Una notizia che ha del clamoroso e che infiamma il panorama calcistico internazionale, soprattutto per il significato simbolico che avrebbe questo ritorno.

Mourinho verso un grande ritorno

A lavorare con determinazione per chiudere l’accordo è Rui Costa, attuale presidente del club, che pare stia accelerando i tempi per ufficializzare l’arrivo del tecnico già nelle prossime ore. I contatti si sarebbero intensificati nella notte, e l’ex centrocampista di Milan e Fiorentina sarebbe fiducioso di poter vedere Mourinho in panchina già sabato prossimo, in occasione del match contro l’AVS Futebol SAD. Il ritorno di Mourinho al Benfica avverrebbe 25 anni dopo la sua prima esperienza in panchina con il club di Lisbona, quando guidò la squadra in 11 partite tra settembre e dicembre del 2000. Dopo l’ultima avventura in Turchia con il Fenerbahçe, conclusasi con un esonero, il tecnico portoghese è pronto a rimettersi in gioco in patria, con l’obiettivo di riportare il Benfica ai vertici del calcio europeo.

Un significato importante attribuito a questo ritorno

Un’operazione dal forte impatto mediatico e simbolico, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella già leggendaria carriera di José Mourinho. Questo ritorno avrebbe un valore altamente simbolico, ma anche tecnico: il Benfica, attualmente in cerca di stabilità e ambizioni europee, vedrebbe in Mourinho l’uomo giusto per rilanciare il progetto sportivo. L’esperienza internazionale dell’allenatore – vincitore di Champions League, Premier League, Serie A e Liga – rappresenterebbe un salto di qualità per il club. Resta ora solo da attendere l’ufficialità, ma a Lisbona l’aria è già carica di entusiasmo: Mourinho è pronto a riscrivere la storia, ancora una volta in rosso e bianco.