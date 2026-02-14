Krstovic in conferenza: "Ci aspettava una partita difficile. La Coppa Italia…"

Nikola Krstovic, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio

Beniamino Civitelli /
Nikola Krstovic, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio.

Krstovic in conferenza stampa

Ci aspettava una partita difficile, noi volevamo andare in pressione. Ci sono state tante occasioni per noi, è stata una partita difficile. Adesso siamo vicini alla zona europea, ora dobbiamo pensare a recuperare e giocare in Champions martedì.

Concorrenza con Raspadori

È un piacere giocare con questi attaccanti fortissimi, l'importante non è chi gioca ma che possiamo fare bene.

Coppa Italia

È ancora presto, adesso nessuno parla di Coppa Italia c'è Serie A e Champions e dopo iniziamo a pensare alla Coppa Italia. La squadra ha uno spirito incredibile. 

 

 

 

