Krstovic in conferenza: "Ci aspettava una partita difficile. La Coppa Italia…"

Nikola Krstovic, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio.

Ci aspettava una partita difficile, noi volevamo andare in pressione. Ci sono state tante occasioni per noi, è stata una partita difficile. Adesso siamo vicini alla zona europea, ora dobbiamo pensare a recuperare e giocare in Champions martedì.