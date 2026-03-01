Isaksen: "Abbiamo sbagliato tutto oggi. Mercoledì ci giochiamo la vita"
Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel.
Le dichiarazioni di Isaksen a Lazio Style Channel
Abbiamo sbagliato tutto oggi, nell’atteggiamento, tecnicamente e tatticamente. Strano perché abbiamo fatto una grande settimana di allenamento e ho visto motivazione e fame quindi non avrei mai pensato che avremmo giocato così.
Mercoledì dobbiamo vedere un’altra squadra, dobbiamo avere fame. Dobbiamo cambiare tutto, mercoledì ci giochiamo la vita.
Siamo molti delusi, abbiamo parlato dopo al fine della gara me è difficile spiegare. Sappiamo che c’è la gara mercoledì quindi proviamo a essere positivi nonostante sia un momento molto negativo. Possiamo ancora fare qualcosa in questa stagione.