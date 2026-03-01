Isaksen: "Abbiamo sbagliato tutto oggi. Mercoledì ci giochiamo la vita"

Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel.

Abbiamo sbagliato tutto oggi, nell’atteggiamento, tecnicamente e tatticamente. Strano perché abbiamo fatto una grande settimana di allenamento e ho visto motivazione e fame quindi non avrei mai pensato che avremmo giocato così.