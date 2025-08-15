Tanti auguri di buon compleanno mister Vladimir Petkovic
L'ex allenatore della Lazio spegne oggi 62 candeline. La redazione di LazioPress.it augura un buon compleanno a “Vlado” Petkovic
Vladimir Petkovic - IPA
Il 15 agosto 1963 nasceva un allenatore entrato nella storia del calcio a Roma.
Petkovic di diritto nella storia della Lazio
Arrivato sulla panchina della Lazio nel 2012, nella sua esperienza fino al gennaio 2014 su 81 partite con l'aquila sul petto ha totalizzato 37 vittorie. Indimenticabile il girone d'andata disputato nella prima stagione alla guida della Lazio con i biancocelesti a ridosso delle prime della classe culminato poi con la storica vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma il 26 maggio 2013.