Odegaard decisivo al 90’: il Bologna passa a Pisa 1-0

Il Bologna espugna l’Arena Garibaldi grazie a un lampo di Odegaard nei secondi finali e conquista una vittoria preziosa in chiave europea. Una gara equilibrata, risolta quando ormai il pareggio sembrava scritto.

Il Pisa gioca con coraggio, soprattutto nella ripresa, sfiorando il vantaggio e mettendo in difficoltà la retroguardia rossoblù. I padroni di casa non sfigurano, ma pagano ancora una volta la mancanza di concretezza sotto porta.

A decidere è il subentrato Odegaard, che al 90’ trova la giocata vincente e firma lo 0-1. Un colpo duro per il Pisa, che incassa l’ennesima sconfitta interna, mentre il Bologna conferma il proprio pragmatismo e rilancia le ambizioni europee con l’ennesimo successo di misura.