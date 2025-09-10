Cardone: "Simic era un obiettivo, non saranno contenti. Su Insigne il club smentisce, Sarri..."

Nella trasmissione “Quelli che…” in onda su Radiosei è intervenuto come ogni mattina il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone. L'opinionista si è espresso su Simic, obiettivo ormai sfumato dei biancocelesti, e sul caso di Lorenzo Insigne, che secondo le ultime voci di mercato potrebbe approdare alla Lazio di Sarri, con cui ha già lavorato nel Napoli. Ma stando alle indiscrezioni raccolte dal giornalista la Lazio smentisce al momento una possibile trattativa.

Cardone a Radiosei

Il fatto che siano tornati in gruppo Pedro, mai stato in dubbio comunque, e Vecino sicuramente è importante; anche Isaksen è recuperato. Non credo che partiranno titolari col Sassuolo, ma sono recuperi decisamente importanti. Per Lazzari si può escludere la lesione, lunedì farà nuovi accertamenti ma potrebbe esserci in panchina al derby.

Continua il giornalista